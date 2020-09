Emmentaler Wirtschaftstagung – «Herr Koch, wann gibt es einen Impfstoff?» In Burgdorf hat «Mister Corona» Daniel Koch mit dem Gewerbeverbands-Direktor und dem Bauernverbands-Präsident darüber diskutiert, wie Corona unser Leben verändert. Markus Zahno

Eine hochkarätige Runde (v.l.): Hans Jörg Rüegsegger, Moderatorin Karen Wiedmer, Daniel Koch, Moderator Walter Gerber sowie Hans-Ulrich Bigler. Fotos: Susanne Keller

Das Coronavirus sei daran, die Gesellschaft so nachhaltig zu verändern wie der Mauerfall in Berlin oder die Terroranschläge in New York. Sagt Walter Gerber, Präsident des Handels- und Industrievereins (HIV) Emmental. An welchen von diesen Veränderungen werden wir noch lange zu kauen haben? Welche Veränderungen werden Gesellschaft und Wirtschaft positiv beeinflussen? An der Herbsttagung des HIV und der Regionalkonferenz Emmental in der Burgdorfer Markthalle haben drei Persönlichkeiten ihre Sicht der Dinge dargelegt.