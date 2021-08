Schweizer Ex-Botschafter im Interview - Herr Bubb, wie soll die Schweiz mit den Taliban reden?

Christoph Bubb hat als Diplomat in Afghanistan versucht, entführte Schweizer frei zu bekommen. Er sagt, was es braucht, um mit den Radikal-Islamisten zu verhandeln.

Soll man zu einer Organisation Beziehungen pflegen, die Verstösse gegen das Völkerrecht begeht – und wenn ja, wie? Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid an der Pressekonferenz vom Dienstag in Kabul.

Herr Bubb, Sie haben fast vier Jahre als Botschafter in Pakistan gelebt und waren auch für Afghanistan zuständig: Was machen die aktuellen Bilder mit Ihnen?

Es ist bedrückend zu sehen, wie all die Bemühungen so schnell und so umfassend zusammenbrechen konnten. Auch schockiert mich, dass es dem Westen nicht gelungen ist, potenziell gefährdete Menschen und ihre Angehörigen in geordneter Art und Weise aus dem Land zu fliegen. Und momentan sehen wir nur Bilder aus der Hauptstadt Kabul. Dort ist die ausländische Präsenz hoch, und die Menschen sind offener. Was in den ländlichen Provinzen gerade passiert, kann man nur erahnen.