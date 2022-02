Regionalgericht in Thun – Heroinhandel mit Touristenvisum Zwei junge Albaner sind in einem abgekürzten Verfahren wegen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden. Anne-Marie Günter

Regionalgericht Oberland in Thun. Foto: 20min/Simon Glauser

Es hätte schnell verdientes Geld werden sollen. Zwei junge Albaner, knapp 20 und 25 Jahre alt, reisten im April 2020 als Touristen in die Schweiz. Der ältere der beiden bewohnte eine Ferienwohnung in der Nähe von Thun, und dort wurden er und der jüngere Landsmann am 17. Juni 2021 von der Polizei angehalten. Die Reise in die Schweiz endete mit 239 Tagen Untersuchungshaft, und gestern standen sie, überwacht von vier Mitgliedern der Kantonspolizei, vor dem Regionalgericht in Dreierbesetzung.