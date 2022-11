Nach fünf Jahren Pause eröffnet – Hereinspaziert: Die Spiezer WGA ist wieder da Die Eröffnungsfeier brachte den kleinen roten Ball ins Rollen. Mit der 37. Auflage der Waren- und Gewerbeausstellung Spiez dürfte ein Volltreffer gelandet werden. Thomas Feuz

Rote Bälle als verbindendes Element. Sie eröffneten am Donnerstagabend die WGA (v. l.): Bruno Martig, Patrick Jäger, Valentin Bürki und Jolanda Brunner. Foto: Thomas Feuz

Nach der Ausstellung im Jahr 2017 in einem Zelt auf der Spiezer Seematte kam der Ball ins Stocken, auch wegen der allseits bekannten Zwangspause. Die Eröffnungsfeier der Waren- und Gewerbeausstellung am Donnerstagabend machte den Weg frei zu einer vielfältigen Leistungsschau mit reichhaltigem Rahmenprogramm. Die Ausstellung im Lötschbergzentrum dauert noch bis am Sonntag, und der Eintritt ist kostenlos.