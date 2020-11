Wort zum Sonntag – Herbstgold In Pfarrer Markus Nägeli wächst beim Gang durch den herbstlichen Garten die Hoffnung darauf, dass Vergänglichkeit nicht das Ende bedeutet. Markus Nägeli

Unser Garten ist wie verzaubert. Ein grosser goldener Teppich liegt unter der alten Birke auf dem Grün des taufeuchten Rasens. Doch der Baum selber wirkt noch gar nicht blätterleer. Gerade dadurch, dass seine Äste bereits etwas gelichtet sind, leuchten die goldbraunen Blätter auf dem Hintergrund des hellgrauen Himmels fast noch stärker als sonst und erhellen den trüben Novembermorgen.

Das Steinbänkchen unter der Birke lädt zum Hinsitzen und Innehalten ein. Ich versenke mich in die herbstliche Farbenpracht. Hie und da segelt ein goldenes Schiffchen vorbei und verstärkt den goldenen Teppich ringsum.

Störend mischt sich ein Gedanke in meine Andacht ein: Mir wird bewusst, dass ich schon in wenigen Stunden den ganzen Zauberteppich mit meinem grossen Laubrechen zusammenkehren und in den Container stopfen werde, damit dieser für die Grünabfuhr bereit ist.