Die zweite Absage in Folge – Herber Schlag für Bernexpo:

Auch die BEA 2021 ist abgesagt Auch in diesem Jahr findet die traditionsreiche Ausstellung BEA nicht statt. Die Coronalage ist dem Messeunternehmen Bernexpo zu unsicher. Stefan Schnyder UPDATE FOLGT

In diesem Jahr wird auf der Berner Allmend kein Riesenrad aufgebaut werden. Foto: Franziska Rothenbühler

Auch in diesem Frühling wird das Berner Messegelände auf der Allmend nicht zu einem Treffpunkt: Die Veranstalterin hat entschieden, die BEA auch in diesem Jahr nicht durchzuführen. Das hat das Berner Messeunternehmen Bernexpo am Montag mitgeteilt. Die Absage wegen der unsicheren Corona-Lage stellt keine Überraschung dar. Die Läden und Restaurants sind noch bis Ende Februar geschlossen. Zudem warnen die Virologen vor einer Ausbreitung der britischen Virus-Mutation.

«Die fehlende Planungssicherheit belastet in der Folge die Durchführung der Messen im ersten und frühen zweiten Quartal 2021», begründet Bernexpo die Absage in der Mitteilung. Mit dem Entscheid zum «letzten vertretbaren Zeitpunkt» wolle das Unternehmen «Klarheit für alle involvierten Parteien schaffen», fügt es an.