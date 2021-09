Klassische Musik im Oberland – «Herausragendes» Swiss Chamber Music Festival ging zu Ende Die 11. Ausgabe des Swiss Chamber Music Festival fand am Wochenende seinen Abschluss. Die Verantwortlichen blicken auf eine «bunte und vielfältige» Ausgabe zurück.

Konzert des Swiss Chamber Music Festival in der Badi Lounge Frutigen mit dem Kebyart Ensemble und Trummer. Foto: PD/Sabine Burger

«Es war inhaltlich und musikalisch ein herausragendes Festival», bilanziert Christine Lüthi, Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Swiss Chamber Music Festival. «Die jungen Preisträgerinnen und Preisträger der Orpheus Swiss Chamber Music Competition boten Konzerte auf aussergewöhnlich hohem Niveau.»

Neben der Förderung junger Talente ist es den Verantwortlichen des Swiss Chamber Music Festival ein grosses Anliegen, Menschen und Musikstile zu verbinden und Klassik an ungewöhnlichen Orten stattfinden zu lassen. So kam etwa die Adelbodner Sinfonie in der Turnhalle Adelboden zur Uraufführung: Die Musikgesellschaft Adelboden und der gemischte Chor Adelboden sowie die Saxofonistin Valentine Michaud sorgten gemeinsam mit den Musikvermittlerinnen Tirza Mirjam Vogel und Johanna Schwarzl für ein musikalisches Erlebnis.

«Vom Publikum besonders geschätzt wurde auch das vielfältige Rahmenprogramm», heisst es in der Mitteilung der Veranstalter. Der Klang-Hör-Weg – noch bis 26. September offen – bietet besondere Hörerlebnisse in der Natur, und das Festivalklavier bewährte sich als freie Bühne für alle.

Eine besondere Herausforderung seien auch dieses Jahr die Pandemie und der Wechsel der Corona-Massnahmen gewesen, heisst es weiter. Das nächste Swiss Chamber Music Festival findet vom 9. bis 18. September 2022 statt.

pd

