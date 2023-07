Im Berner Marzilibad – Herabfallende Äste gefährden Badibesucher Im Marzilibad sind am Sonntagnachmittag zwei grosse Äste einer Esche auf einen Gehweg gefallen. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Die Äste fielen unweit des Kinderbeckens auf den Gehweg im Marzilibad. Foto: zvg (Leserbild)

Zwei grosse, offensichtlich morsche Äste einer Esche sind am Sonntagnachmittag auf einen Gehweg gefallen. Personen kamen dabei keine zu Schaden, wie Sylvie Schönbauer, die stellvertretende Anlageleiterin, am Montag einen Augenzeugenbericht bestätigte. Zu verdanken ist dies wohl dem Zufall, denn die Badi war am Sonntagnachmittag gut besucht.



Nach dem Vorfall haben am Montagvormittag Mitarbeiter von Stadtgrün Bern Baumpflegearbeiten durchgeführt, wie Peter Kuhn, der Leiter des Baumkompetenzentrums bei Stadtgrün Bern, auf Anfrage sagte.



Der betreffende Baum sei überprüft und geschnitten worden, um die Windangriffsfläche zu verkleinern. Die anderen Bäume im Marzilibad seien mittels Sichtkontrolle auf mögliche Schäden überprüft worden. Die Sicherheit der Badibesucher sei gewährleistet.



Die rund 170 Bäume im Marzilibad erfüllten eine wichtige Funktion als Schattenspender und würden regelmässig gepflegt, so Kuhn. Sie litten aber wie die anderen rund 23’000 Strassen- und Parkbäume in der Stadt teils stark unter den extremen Wetterbedingungen der letzten Jahre, insbesondere unter Hitze und Trockenheit. (red)



awb

