Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Kommt es zum Theologenstreit zwischen Henrique Schneider und Hans-Ulrich Bigler? Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Henrique Schneider zwischen Martin Neese, Präsident Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (links), und Alexander Rabian, Vorsitzender der Selbstregulierungsorganisation des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV). Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler ist Mitglied einer evangelischen Freikirche. Sein bisheriger Stellvertreter Henrique Schneider, der vor kurzem zu seinem Nachfolger gewählt wurde, entpuppt sich nun als guter Kenner des Katholizismus. In einem Beitrag auf dem Finanzblog «Inside Paradeplatz» bezeichnet Schneider die pauschale Kritik am CO₂-Zertifikatshandel als «kreuzfalsch» und den Vergleich mit dem Ablasshandel der katholischen Kirche als Irrweg. «Wer diesen Vergleich braucht, hat schlicht keine Ahnung – weder vom Ablass noch von CO₂-Zertifikaten», schreibt Schneider. Der Ablass sei ein kirchlicher Gnadenakt, mit dem die Sündenstrafen – nicht aber die Sünde – erlassen werden. Die Verfehlung bleibe also bestehen, während mit Zertifikaten irgendwo auf der Welt tatsächlich der CO₂-Ausstoss vermindert werde. Wir sind gespannt auf weitere theologische Erörterungen von Schneider – oder vielleicht sogar einen Theologenstreit mit Hans-Ulrich Bigler.