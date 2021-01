Der SC Bern verjüngt das Team – Henauer bleibt, Dähler kommt zum SCB Der SC Bern hat zwei Personalentscheide kommuniziert. Durch diese schreitet der Verjüngungsprozess in der Mannschaft voran. Adrian Ruch

Jubel nach dem Torerfolg gegen Biel: SCB-Youngster Mika Henauer sind in der National League bisher zwei Treffer gelungen. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Dass Mika Henauer beim SC Bern bleiben würde, war schon länger klar gewesen. Nun vermeldete der Club die Verlängerung des Vertrags um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24. Der Verteidiger, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, gehört zu den wenigen positiven Überraschungen im Team der Mutzen. Der 20-Jährige ist läuferisch und stocktechnisch stark; er setzt schon in seiner ersten Saison als Stammspieler Akzente. 2 Tore und 4 Assists sind ihm bisher gelungen, im Powerplay gehört er zu den Fixstartern. Am Donnerstagabend gegen Gottéron stand er in Überzahl länger auf dem Eis als jeder andere SCB-Spieler. Klar, zuweilen fällt Henauer mit Übermut auf, und sein Abwehrverhalten ist noch nicht über alle Zweifel erhaben, aber mit zunehmender Erfahrung wird er sich in der Defensive steigern. Sein Potenzial hat er noch längst nicht ausgeschöpft, insofern war es ein guter Schachzug von Sportchefin Florence Schelling, Henauer gleich für drei Jahre zu binden.

Im Schnitt 9 Minuten in der Swiss League

Dass es der sportlichen Führung beim SCB mit der Verjüngung der Mannschaft ernst ist, zeigt auch die zweite kommunizierte Personalentscheidung: Mit Ronny Dähler wird ab kommender Saison ein weiterer Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zum Fanionteam gehören. Der 19-Jährige spielt in der laufenden Saison leihweise beim SC Langenthal in der Swiss League. In 21 Partien hat er je 2 Tore und Assists gebucht. Durchschnittlich kommt der Stürmer, der über Weihnachten die U-20-WM in Kanada bestritt, 9 Minuten zum Einsatz. Dähler hat beim SCB einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Den Weg von den SCB-Junioren via Langenthal in die erste Mannschaft der Mutzen war auch Henauer gegangen.