Konflikt unter Motorradclubs – Hells Angels haben genug von Polizisten als Rocker Immer öfter entstehen Clubs, die von Polizisten und anderen Gesetzeshütern gegründet wurden. Den Platzhirschen wird das langsam zu viel. Cyrill Pinto

Die Punishers: «Wir sind korrekter als mancher Polizist.» Foto: Zeljko Gataric Punishers sehen wie Rocker aus. Foto: Zeljko Gataric Die Punishers sind ein LEMC, ein Law Enforcement Motorcycle Club . Foto: Zeljko Gataric 1 / 3

Sie heissen Blue Knights, Punishers oder Gunfighters. Auf den ersten Blick sehen ihre Mitglieder auf den schweren Töffs, bekleidet mit Lederkutten und Totenkopf-Emblemen, aus wie die bösen Jungs anderer Motorrad-Clubs. Doch die Freizeitrocker der «Blauen Ritter», «Bestrafer» und «Waffenkämpfer», wie die Clubs übersetzt heissen, sind in ihrem Beruf Polizisten, Security-Mitarbeiter oder Feuerwehrleute.

Gemeinsam bilden sie in der Töff-Szene eine eigene Gruppe, die sogenannten Law Enforcement Motorcycle Clubs (LEMC), also die Gesetzeshüter unter den Motorrad-Clubs. Zwar distanzieren sich diese klar von den tonangebenden Clubs wie den Hells Angels. Trotzdem respektieren sie die ungeschriebenen Regeln der Gemeinschaft, die strikt ihre eigenen Gesetze, Codes und Hierarchien befolgt. In der Schweiz besagen diese, dass die Hells Angels über die Regeln der Szene wachen und darüber entscheiden, wer einen neuen Club eröffnen darf und wer nicht. Damit soll verhindert werden, dass es zu Gewalt zwischen den Clubs kommt, wie dies im Ausland regelmässig geschieht.