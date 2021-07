Annäherungsversuch an die Koller-Event-Halle – Hello again, Grenchen! Ein Hausverbot in einem Schlagertempel: Einer Schlagerette-Autorin ist genau das gelungen, die andere leidet mit. Miriam Lenz

Die Prospekte für den Schlagertempel stapeln sich. Foto: mia

Ich will nicht Hansi Hinterseer die Schuld an meinem Dilemma geben – aber der Auslöser war er halt schon. Letzten Oktober, in einer «komischen Zeit», wie er es damals zu Recht ausdrückte, trat der Österreicher in der Grenchner Koller-Event-Halle auf. Logisch: Kolumnenkollegin Nina Kobelt und ich waren da. Vermutlich werden wir noch als Grossmütter mit roten Wangen erzählen, wie wir damals, als die Lokale meistenorts – aber nicht im Kanton Solothurn – wieder dichtgemacht hatten, von Berufes wegen diesen potenziellen Corona-Hotspot besuchen mussten.

Und mehr noch: wie unheimlich es war und wie wir trotz der kritischen Lage unversehrt wieder rauskamen. Nachdem die fast 200 Gäste kreuz und quer und teils maskenlos durcheinander geschunkelt waren (Lesen Sie hier, wie genau wir den Abend erlebt haben).

Der anschliessende Zeitungsbericht kam nicht gut an bei den Veranstaltern. Also namentlich der von Nina, die an meinem Dilemma in dem Sinne viel schuldiger ist als Hansi Hinterseer. Denn sie hat sich mit ihrem Artikel ein Hausverbot eingehandelt – es wurde tags darauf ausgesprochen. In einem Schlager-Lokal, wo Heiter- und Glückseligkeit grossgeschrieben werden – ich bin etwas zwischen schockiert und amüsiert. So oder so: Auch die Betreiber der Koller-Event-Halle mache ich nur ungern für meine verkorkste Situation verantwortlich.

Aber Fakt ist, seit sie meiner Kollegin den Einlass verweigern, kann ich dort auch keine Konzerte mehr besuchen. Ich hänge zu tief mit drin. Schliesslich haben wir Schlageretten uns zusammen akkreditiert, wir sassen am gleichen Tisch und füllten auch den Wettbewerb gemeinsam aus.

Immerhin bekomme ich aus Grenchen noch regelmässig Flyer nach Hause geschickt. Semino Rossi am 20. August, die Nockis (meine Lieblingsband!) am 1. Oktober, die Kastelruther Spatzen einen Tag darauf und Howard Carpendale am 9. Oktober.

Das Jahresprogramm ist einfach zu verlockend, aber künftige allein zu diesen Konzerten zu gehen, ist unvorstellbar wie Klaus und Klaus ohne Klaus. Also bitte liebe Koller-Event-Halle, verzeih. Ich hab «Volle Kanne Sehnsucht» (Nockis) und hoffe auf ein baldiges, versöhnliches «Hello Again» (Howard Carpendale).

Wer sind die Schlageretten? Infos einblenden Alle zwei Wochen schreiben Miriam Lenz und Nina Kobelt vom Musikblog Rockette über die Schlagerwelt im weitesten Sinne. Deshalb ist die Versöhnung mit der Koller-Event-Halle in Grenchen ja auch so wichtig. Hier das komplette Programm. Wo die Schlageretten sicher anzutreffen sind: Am «Summer in the City»-Festival. Auch weil sich dort alte Bekannte tummeln – Beatrice Egli (lesen Sie hier das Interview dieses Jahr), DJ Ötzi (den die Schlageretten ja super finden – endlich können sie ihm ihre Fragen stellen) oder Oesch’s die Dritten (hier eine Konzertkritik).

