Gemeindeversammlung Stocken-Höfen – Helene Wüthrich ist die zweite Gemeinderätin Die Gemeindeversammlung wählte Helene Wüthrich aus Niederstocken als zweite Frau in den Gemeinderat. Sie löst Hansueli Rupp ab. Andreas Tschopp

Helene Wüthrich wurde als zweite Frau in den Gemeinderat von Stocken-Höfen gewählt. Foto: Andreas Tschopp

Mit einem Zitat aus Gotthelfs «Schwarzer Spinne» eröffnete am Freitag Gemeindepräsident Andreas Stauffenegger die Gemeindeversammlung von Stocken-Höfen. Der Präsident gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass aus der gut 1000 Einwohner zählenden Gemeinde 87 Stimmberechtigte den Weg in die Mehrzweckhalle in Höfen gefunden und sich auf den mit Abstand aufgestellten Stühlen verteilt hatten.