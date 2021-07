Snowpenair: Das Line-Up steht – Helene Fischer kommt nach Grindelwald Das erste Snowpenair in Grindelwald Grund präsentiert das exakt gleiche Programm, das auch für 2020 vorgesehen war. Sämtliche Verträge sind unterzeichnet. Der Vorverkauf läuft heute Donnerstag an. pd , Christoph Buchs

Der deutsche Schlagerstar Helene Fischer wird am Snowpenair 2022 in Grindelwald Grund mit dabei sein. Foto: PD/Keystone

«Das Line-up für das Snowpenair 2022 beim Terminal in Grindelwald Grund ist fix», teilen die Verantwortlichen für das Snowpenair mit. Am zweitägigen Anlass stehen am 26. März die Band Sunrise Avenue, Patent Ochsner und Stefanie Heinzmann auf der Bühne. Den Auftakt machen die Crazy Mofos, traditionsgemäss eine lokale Band. Der 27. März steht im Zeichen des Schlagers. Helene Fischer, Francine Jordi und die Lokalmatadoren Bermudas werden für Stimmung sorgen. Damit konnten sämtliche Acts, die für das coronabedingt abgesagte Snowpenair 2020 im Programm standen, erneut verpflichtet werden. Rund 10’000 Besucherinnen und Besucher finden auf dem Areal in Grindelwald Grund Platz.