Oldtimer-Treffen in Unterseen – «Heja Sverige» 80 Volvo- und Saab-Klassiker trafen sich als schwedisches rollendes Kulturgut am Nationalfeiertag Schwedens auf dem Stadthausplatz. Peter Wenger

Am Sonntag feierte Schweden seinen Nationalfeiertag «Heja Sverige». Grund genug für die Saab- und Volvo-Freunde, sich mit ihren Oldtimern in der Altstadt von Unterseen zu treffen. Ins Rollen gebracht hatte dieses Treffen die IG Swiss Volvo. Gemeinsam mit Saab-Liebhabern gelang es, mit 80 Klassikern in Unterseen vorzufahren.

Seit jeher besitzen Volvo- und Saab-Fahrzeuge in der Schweiz einen hohen Stellenwert. Sie gelten als innovativ, langlebig und bieten eine hohe aktive und passive Sicherheit. «Unsere Fahrzeuge befinden sich in sehr gutem und fahrtüchtigem Zustand. Sie sind Zeugen schwedischer Autobaukunst von den Fünfzigerjahren bis ins Jahr 2000. Ziel ist es, die Wagen als rollendes Kulturgut auf unseren Strassen in Fahrt zu halten», freut sich Stephan Würsten von der IG Swiss Volvo.