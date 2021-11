Böhmischer Sonntag in Spiez – Heitere Stimmung und glückliche Gesichter In Spiez fand zum 6. Mal der Böhmische Sonntag statt. Die Thunersee-Musikanten luden zum beliebten Blasmusikanlass ein.

Die Thunersee-Musikanten spielen am 6. Böhmischen Sonntag im Spiezer Lötschbergsaal. Foto: PD

Lange ist es her, dass Blasmusik live erlebt werden konnte. Im neu renovierten Spiezer Lötschbergsaal herrschte eine heitere und herzliche Stimmung. «Ein wohltuendes Erlebnis, wenn man so viele frohe und begeisterte Gesichter sieht, welche unsere Musik lieben», wird der musikalische Leiter Peter Jäggli in einer Mitteilung der Thunersee-Musikanten (TM) zitiert. Das trotz Zertifikatspflicht sehr zahlreich aufmarschierte Publikum habe jede Blaskapelle bejubelt und sich von der Vielfalt der dargebotenen Melodien fürs Herz mittragen lassen.

Den TM gelang es, zur Eröffnung gleich den Funken zu zünden. «Mit einem sehr gut ausgewählten Programm, sympathisch moderiert von Vreni Blesi, boten die 20 Musikantinnen und Musikanten beste Unterhaltung», heisst es. Auch die gesungenen Titel seien dank der guten Tontechnik so richtig zur Geltung gekommen und mit Applaus bedacht worden.

Den zweiten Teil gestaltete die Schillermusik Unterseen. Die kurzfristig als Ersatz angefragte Blaskapelle begeisterte mit ihren vorwiegend mährischen Melodien. Bei den gesungenen Titeln griff der «Kapelnik» Bruno Gurtner gleich selbst zum Mikrofon. Die 15 Musikanten trugen stark zur heiteren Stimmung bei.

Den Abschluss gestaltete die bekannte Blaskapelle Rigispatzen aus Küssnacht. Die Formation überzeugte mit perfektem Spiel und bunten Melodien. «Uns hat es riesigen Spass gemacht. Wir durften endlich wieder vor einem grossartigen Publikum auftreten», so die Aussage des neuen Dirigenten Samuel Luthiger. Der nächste böhmische Sonntag findet am 30. Oktober 2022 statt.

pd

