Revision der Ortsplanung Thun – Heisses Eisen Fachausschuss: Aufgaben klarer definiert Der Fachausschuss Bau und Aussenraumgestaltung wurde immer wieder heftig kritisiert. Nun erhält er einen neuen Namen – und klarer definierte Aufgaben. Michael Gurtner

Thun aus der Luft fotografiert. Gerade wenn in der Innenstadt gebaut wird, redet der Fachausschuss Bau und Aussenraumgestaltung mit. Nun erhält dieser einen neuen Namen und seine Aufgaben werden klarer definiert. Foto: Christoph Gerber

Um die Qualitäten und historisch gewachsenen Strukturen der Stadt zu sichern, gibt es in Thun den Fachausschuss Bau und Aussenraumgestaltung (FBA). Dieser sorgte in den letzten Jahren immer wieder für hitzige Auseinandersetzungen (wir bericheten). Die Hauptkritik: Der FBA habe einen zu grossen Einfluss auf die Baubewilligungsverfahren – zudem sei der Handlungsspielraum weitgehend offen, weil klare Vorgaben fehlten.

Auch in der Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision gab es entsprechende Eingaben. «Die Qualitätssicherung durch den Fachausschuss wird grundsätzlich begrüsst», sagt Stadtplanerin Susanne Szentkuti. «Einige Mitwirkende fordern aber klare Zuständigkeiten und Kompetenzen.» Darauf wurde laut Szentkuti bei der Überarbeitung eingegangen. Der FBA erhält auch gleich einen neuen Namen: Er heisst künftig «Fachbeirat Stadtbild». So soll laut Szentkuti gezeigt werden, «dass das Stadt- und Ortsbild im Vordergrund steht».

Was ändert sich?

Im heutigen Baureglement heisst es lediglich: «Bauvoranfragen und Baugesuche werden in der Regel dem Fachausschuss zur Beurteilung vorgelegt, wenn sie für das Strassen-, Orts- und Landschaftsbild von Bedeutung sind oder spezielle baugestalterische Fragen aufwerfen.» Detaillierter beschrieben wurden Aufgaben und Kompetenzen in der dazugehörigen Verordnung.

«Im neuen Baureglement wird nun klar benannt, wann und wo ein Beizug des Beirats erfolgt oder erfolgen kann», führt Stadtarchitekt Florian Kühne aus. In den «normalen» Regelbaugebieten ist der Beirat explizit nicht zuständig – dasselbe gilt für Projekte, die aus einem sogenannten «qualitätssichernden Verfahren» kommen, bei dem bereits eine Jurierung stattfand.

«Damit ist für Bauwillige klar: Wenn ich in Regelbaugebieten baue, muss ich nicht damit rechnen, dass der Fachbeirat sich dazu äussert.» Susanne Szentkuti, Stadtplanerin

Beizuziehen ist der Fachbeirat hingegen in verschiedenen Schutzgebieten (etwa Struktur- und Ortsbildgebiete), in Gebieten mit besonderen Bestimmungen, sofern kein qualitätssicherndes Verfahren durchgeführt wurde (etwa Zonen mit Planungspflicht oder Überbauungsordnungen), bei erhaltenswerten Gebäuden oder beim sogenannten Arealbonus. Bei diesem dürfen Grundeigentümer nach der Ortsplanungsrevision unter bestimmten Voraussetzungen – unter anderem wenn mehrere Parzellen gemeinsam entwickelt werden – ein Stockwerk höher bauen. Hinzu kommen einige weitere klar definierte Spezialfälle, beispielsweise in der Strassenraumzone.

Präsidiert wird der Fachbeirat neu von der Stadtarchitektin oder dem Stadtarchitekten. Diese Person kann zudem empfehlen, dass auf eine Beurteilung durch den Beirat verzichtet wird, wenn die nötigen Qualitäten nachgewiesen sind.

«Klarheit für Bauwillige»

«Damit ist für Bauwillige klar: Wenn ich in Regelbaugebieten baue, muss ich nicht damit rechnen, dass der Fachbeirat sich dazu äussert», fasst Stadtplanerin Susanne Szentkuti zusammen. Hier gehe es primär um quantitative Vorgaben, die durch das Bauinspektorat geprüft werden. «Wenn ich hingegen in den bezeichneten besonderen Gebieten plane, muss ich davon ausgehen, dass die städtebauliche und gestalterische Qualität eine grössere Rolle spielt und eine vertiefte Auseinandersetzung mit Ort und Architektur nötig wird.»

Entgegen der vorherrschenden Meinung liege im Übrigen auch heute der Entscheid zu einer Baubewilligung beim Bauinspektor. Dieser stütze sich gemäss Reglement auf zusätzliche Fachberichte ab. «Dies wird nun noch expliziter ausgeführt», sagt Szentkuti.