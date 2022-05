Thun und Spiez – Heisser Sommerstart in den Badis Endlich sind sie da, die warmen Temperaturen. Rechtzeitig zum Frühsommerstart und zur Freude der Schwimmbäder. Franziska Streun/jss

Der Schwumm in die Saison: Dario Scherrer, Viertklässler aus Spiez, tobt sich in der örtlichen Badi aus. Foto: Jürg Spielmann

Volles Becken: Das gut besuchte Strandbad Thun am Mittwochnachmittag. Foto: Simon Boschi

Ohne Bise und Wolken entfalten sich dieser Tage die Temperaturen passend zur Jahreszeit: warm und sogar heiss, sei es zum Flanieren in Sommerkleidern, zum Wandern in den Bergen oder für den Sprung ins Wasser. Im Frei- und Seebad Spiez herrscht am schulfreien Mittwochnachmittag ein feuchtfröhliches Gewusel. «Es ist megacool, wieder baden zu können», freut sich Zweitklässler Liam Krüsi. Am Aufgang zur 86-Meter-Wasserrutsche herrscht Dichtestress, derweil vom Sprungturm Kinder ihre ersten Salti des Sommer wagen. «Das Springen und die Glace sind das Beste!», weiss Liam.