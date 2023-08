Heisser Fussballabend in Bern – Nause über Maccabi-Fans: «Sie waren nicht überall die Liebsten» Auf Bern wartet am Dienstag ein Risikospiel. Grund sind die heissblütigen Fans von YB-Gegner Maccabi Haifa, die zuletzt negativ auffielen. Christoph Albrecht

Laut und heissblütig: Die Anhänger von Maccabi Haifa haben beim Hinspiel in Israel mit einer aussergewöhnlichen Stimmung beeindruckt. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

So wenig berauschend das Gebotene auf dem Rasen war, so elektrisierend war im Hinspiel zwischen Maccabi Haifa und den Berner Young Boys die Stimmung auf den Rängen. Was die über 30’000 israelischen Fans im Samy-Ofer-Stadion von Haifa während 90 Minuten von sich gaben, beeindruckte selbst manche YB-Spieler.

«Die Haifa-Anhänger mögen Pyrotechnika und bereiten dem Verein damit immer wieder Probleme.» Michael Yokhin, israelischer Sportjournalist

Doch die Haifa-Supporter sind offenbar mehr als nur laut. «Sie mögen Pyrotechnika und bereiten dem Verein damit immer wieder Probleme», sagt Michael Yokhin. Der freischaffende israelische Sportjournalist kennt den Traditionsclub bestens.

Zwar gälten die Fans von Maccabi Haifa grundsätzlich als tolerant, weil sie nebst jüdischen auch vergleichsweise viele arabische Fans zählten, erzählt Yokhin. Die Ultras, die sich selber als die «grünen Affen» bezeichnen, seien aber berüchtigt. «Sie fallen regelmässig mit schlechtem Benehmen auf und sind darauf auch noch stolz.»

Petarden gegen gegnerische Fans

Das jüngste Beispiel des unrühmlichen Fanverhaltens datiert von Mitte Juli. Beim Aufeinandertreffen mit dem maltesischen Team Hamrun Spartans in der ersten Champions-League-Qualifikationsrunde warfen Haifa-Anhänger brennende Fackeln auf das Spielfeld sowie gegen gegnerische Fans und sorgten damit für einen längeren Spielunterbruch. Maltesische Fans sollen die israelischen Anhänger zuvor mit «Palestina»-Rufen provoziert haben.

Beim Aufeinandertreffen zwischen Maccabi Haifa und dem maltesischen Team Hamrun Spartans warfen Haifa-Anhänger brennende Fackeln in den maltesischen Fansektor. Foto: Getty Images

Auf die wüsten Szenen folgten Sanktionen. Die Uefa büsste den israelischen Verein und verbot den Anhängern von Haifa, ans darauffolgende Champions-League-Auswärtsspiel gegen Tiraspol in Moldau zu reisen.

Nun gastiert Haifa am Dienstagabend also in Bern. Bis Montagnachmittag wurden rund 28'000 Tickets verkauft. Der BSC YB hofft auf ein ausverkauftes Wankdorf und erwartet rund 1400 Anhänger aus Israel. Nebst den Fans im Stadion dürften auch solche ohne Ticket anreisen.

Berns Polizei rüstet für Spiel auf

Berns Sicherheitsbehörden haben die Maccabi-Fans nach den jüngsten Vorkommnissen auf dem Radar. «Sie waren in der Vergangenheit nicht überall die Liebsten», sagt Reto Nause. Der Sicherheitsdirektor spricht denn auch von einem «als risikobehaftet eingestuften Fussballspiel». Matches mit israelischer Beteiligung erforderten aber «allein wegen der geopolitischen Situation Israels» erhöhte Sicherheitsmassnahmen.

Nause dürfte auf einen Vorfall anspielen, der sich 2014 in Österreich zugetragen hatte. Bei einem Testspiel zwischen Maccabi Haifa und OSC Lille stürmten kurz vor Schluss anti-israelische Aktivisten mit Palästina-Fahnen das Spielfeld und griffen mehrere Haifa-Spieler tätlich an.

Die Kantonspolizei Bern hat für das Risikospiel jedenfalls aufgerüstet: Letzte Woche kündigte sie an, mit einem sichtbaren Dispositiv im Einsatz zu stehen – und dafür gar den Grossteil der Wachen im Kanton Bern vorübergehend zu schliessen. «Diese Massnahme hat zum Ziel, genügend Personal für den Einsatz stellen zu können», so die Begründung. Die polizeiliche Grundversorgung sei jedoch sichergestellt.

