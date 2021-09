CO₂-Streitgespräch im Stadtrat – Heisse Klimadebatte in Burgdorf Soll die Politik einem Energieunternehmen, das der Stadt gehört, ins operative Geschäft dreinreden? Ja, sagt Links-Grün, nein, sagen die Bürgerlichen. Urs Egli

Die Localnet AG ist zu 100 Prozent im Besitz der Stadt Burgdorf. Foto: Thomas Peter

Das stadteigene Energieunternehmen Localnet ist der Goldesel von Burgdorf. Jahr für Jahr spült die Aktiengesellschaft ein paar Millionen Franken in die Stadtkasse. Damit diese positive Konstante so bleibt, sollte der Geschäftsleitung nicht ins operative und dem Verwaltungsrat nicht ins strategische Geschäft gefunkt werden. So viel zu den Fakten und zur Theorie.

Fakt ist allerdings auch, dass das Parlament und die Regierung der Emmestadt längst einen grünen Stempel aufgedrückt haben. Wiederholt wurde Burgdorf der «Prix Velostädte» verliehen. Eine Klimaforce wurde eingesetzt, und im Dezember 2019 rief der Stadtrat den Klimanotstand aus.