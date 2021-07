Hochwasser in Thun – Heinz Wegmüller ist der Mann der Stunde In Sachen Hochwasserschutz hat in dieser gespannten Lage ein Mann das Sagen: Heinz Wegmüller koordiniert alle Massnahmen zum Schutz der Menschen und ihres Besitzes. Marc Imboden

Heinz Wegmüller, Chef Regionales Führungsorgan (RFO), auf dem Rathuusbrüggli über der reissenden Aare. Foto: Christoph Gerber

Die Fäden in Sachen Hochwasserbekämpfung laufen in diesen Tagen in Thun bei Heinz Wegmüller (59) zusammen. Der ehemalige Generalstabsoffizier ist Chef des Regionalen Führungsorgans (RFO). Es setzt sich zusammen aus Vertretern von Feuerwehr und Zivilschutz, des städtischen Tiefbauamtes und des Amtes für Stadtliegenschaften, dem Thuner Polizeiinspektor sowie – als Repräsentant des Gemeinderates – Peter Siegenthaler (SP), Vorsteher der Direktion Sicherheit und Soziales.

Erfahrungen aus früheren Jahren

«Alles sehr gute Leute in ihren Fachbereichen – einige bringen aus den Jahren 1999 und 2005 bereits Erfahrungen im Umgang mit Hochwasser mit», betont Wegmüller. Er sei in anderen Kantonen bereits in ähnlicher Form im Einsatz gewesen, wodurch der Druck und die Verantwortung, die auf ihm lasteten, nichts Neues seien. Schlaflose Nächte habe er deswegen bisher nicht gehabt. «Das wäre auch nicht gut, denn Ruhephasen sind in solchen Situationen wichtig.»

«Einige Leute fühlen sich angesichts der Lage hilflos, andere reagieren pragmatisch.» Heinz Wegmüller, Chef Regionales Führungsorgan

Das RFO trifft sich jeweils am Morgen und am späteren Nachmittag zum Rapport. «Dabei gehen wir nach einer standardisierten Traktandenliste vor», führt Wegmüller weiter aus. «Zuerst legen die Vertreter der Fachbereiche dar, was bei ihnen läuft. Dann konsultieren wir die Wettervorhersagen und informieren uns über den Zustand, in dem sich die Gewässer momentan befinden.» Darauf folgt eine grundsätzliche Lagebetrachtung, die über das Gebiet Thun hinausgeht.

«Aufgrund dieser Daten stellen wir eine Prognose auf und fragen uns: ‹Was kann passieren, und wer muss informiert werden?›» Heinz Wegmüller hört sich die Argumente der RFO-Mitglieder an und macht schliesslich einen Vorschlag, wie der aktuellen Bedrohung am besten begegnet werden kann und gegen aussen kommuniziert wird. Wenn die Meinungen über die zu treffenden Massnahmen im RFO unterschiedlich sind, entscheidet Wegmüller, was läuft. «Rasch und ohne basisdemokratische Diskussion. Denn das ist meine Aufgabe.»

«Die Lage ist zurzeit wie eine Handorgel: Sie geht auf und zu.» Heinz Wegmüller, Chef Regionales Führungsorgan

Das RFO bewege sich zwischen den Polen Agieren und Reagieren, sagt Wegmüller weiter. «Wir können präventiv tätig sein wie am Montagabend, als wir die Hochwassersperren installiert haben.» Das RFO habe die Leute in den vom Hochwasser bedrohten Gebieten wie Gwatt und Dürrenast zudem aufgefordert, ihre Keller zu räumen und das Material in oberen Stockwerken zu lagern. Auch die Besitzer von Schiffen wurden ermahnt, ihre Boote so festzubinden, dass sie auch bei einem steigenden Wasserpegel keinen Schaden nehmen.

«Einige Leute fühlen sich angesichts der Lage hilflos, andere reagieren pragmatisch: ‹Wenn ich mein Auto nicht in die Tiefgarage stellen sollte, parkiere ich es halt anderswo.›» Ob die ärgste Gefahr bereits ausgestanden sei oder ob es noch schlimmer werde – Heinz Wegmüller wagt keine genau Prognose: «Am Mittwoch gibt es wahrscheinlich eine Entspannung», sagt er und schiebt gleich nach: «Die Lage ist zurzeit wie eine Handorgel: Sie geht auf und zu.» Und wenn sie beim Schliessen einen nicht eingeplanten Ton produziert, bleibt nur noch eines: rasch und richtig zu reagieren.

