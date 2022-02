Der neue Spiezer GGR-Präsident – Heimweh trieb den höchsten Spiezer zurück in die Heimat Im laufenden Jahr leitet Oskar Diesbergen (EVP) als höchster Spiezer die Geschäfte des Grossen Gemeinderates. Sein Wirken schliesst Erfahrungen mit unterschiedlichen Kulturen mit ein. Guido Lauper

Oskar Diesbergen am Wallrain hinter dem Spiezer Schloss und der Schlosskirche. Foto: Guido Lauper

Die Aktualität vorweg: «Sachlich sein, dem politischen Prozess genügend Raum geben und trotzdem speditiv arbeiten; unter dem Strich müssen unsere Sitzungen gewinnbringend sein und Spiez vorwärtsbringen.» So will Oskar Diesbergen die GGR-Sitzungen leiten. Erstmals in seinem Amtsjahr wird dies der EVP-Parlamentarier am Montagabend, 28. Februar, an der ersten Sitzung des Grossen Gemeinderates tun.