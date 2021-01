Medienplatz Bern – Heimweh-Berner plant neue Tageszeitung Der Schaffhauser Verleger Norbert Bernhard will in Bern ab Herbst eine Gratis-Tageszeitung mit Vollredaktion lancieren. Ernsthaft? Jürg Steiner

Ein Schaffhauser will ab Herbst 2021 auf dem Berner Medienplatz mitmischen – mit der Tageszeitung «Neue Berner Zeitung». Foto: Beat Mathys

Er sei gerade in seiner Wohnung in Bern, sagt Norbert Bernhard (64) in breitestem Berndeutsch, nachdem er den Anruf entgegengenommen hat. Und wenn sein Projekt Boden unter die Füsse bekomme, werde er aus seinem Exil in Schaffhausen in die Bundesstadt ziehen. Es sei ihm bewusst, sagt Bernhard, dass er sich da einiges vorgenommen habe, das von aussen unrealistisch erscheinen könne: «Ich werde es trotzdem versuchen.»

Die «Handelszeitung» machte Bernhards Idee publik, die er nun bestätigt: Er will schon im Herbst dieses Jahres in Bern eine Tageszeitung in der Auflage von 70’000 Exemplaren auf den Markt bringen, ausgestattet mit einer Vollredaktion und trotzdem gratis. Nur mit diesem massiven Erstauftritt habe er die Chance, für grosse Inserenten wie Coop oder Migros attraktiv zu werden, sagt er. Um überhaupt starten zu können, benötige er Investorengelder von 50 Millionen Franken, ausgelegt auf fünf Jahre. Danach glaubt er die «Neue Berner Zeitung», wie sie heissen soll, in die schwarzen Zahlen führen zu können.