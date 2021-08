Lausanner müssen in Quarantäne – Heimspiel des FC Thun vom Freitag wird verschoben Erneut findet ein Thun-Heimspiel wegen Corona nicht statt: Die Partie gegen Stade Lausanne-Ouchy vom kommenden Freitag muss kurzfristig verschoben werden.

Thuns Spieler in der Stockhorn-Arena nach dem Sieg gegen Yverdon Sport am 3. August 2021 (Archiv). Foto: Keystone/Anthony Anex)

Wieder müssen die Fans des FC Thun etwas länger als geplant auf ein Heimspiel warten, und wieder wegen Corona. Nachdem Ende Juli allerdings die Oberländer in Quarantäne verbannt worden waren, trifft es diesmal den Gegner: Ein Teil der Mannschaft des FC Stade-Lausanne-Ouchy wurde unter Quarantäne gestellt.

Deshalb wird die für den kommenden Freitagabend geplante Partie der 5. Runde der Challenge League verschoben, wie der FC Thun am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Die Neuansetzung werde in den kommenden Tagen kommuniziert. Die Tickets behalten für das nachgeholte Spiel ihre Gültigkeit.

