12. Grand Prix Mobiliar Kiesen – Heimsieg am verspäteten Ostermontag-Radrennen Gabriel Chavanne vom RSC Aaretal Münsingen gewann den 12. Grand Prix Mobiliar Kiesen, das verspätete Ostermontagradrennen, als Solosieger.

Gabriel Chavanne fährt als Solosieger des GP Mobiliar in Kiesen über die Ziellinie. Foto: PD

Spannender Radsport vom Schüler bis zum Elitefahrer zeigten die Radsportler in den verschiedenen Kategorien anlässlich das 12. Grand Prix Mobiliar in Kiesen. Normalerweise findet das Radrennen am Ostermontag statt und wurde wegen Covid19 in den August verschoben. Wohl kein schlechtes Omen.

Im Rennen der Elite/Amateure siegte mit Gabriel Chavanne vom RSC Aaretal Münsingen einer der Lokalmatadoren. Der Sieg von Chavanne kommt aber doch überraschend, da der ehemalige Elitefahrer sich inzwischen mehr dem Triathlon (Ironman) verschrieben hat und das Rennen nur mit einer Tageslizenz absolvierte. So steht Chavanne auch auf der Startliste des Ironman in Thun vom September.

Vielumjubelnder Solosieger

Das Rennen war von einer siebenköpfigen Fluchtgruppe geprägt, welche bereits früh dem Feld entwischen konnte. Dank guter Zusammenarbeit konnte der Vorsprung laufend ausgebaut werden. In der Fluchtgruppe war mit dem Ex-Radprofi Marcel Wyss ebenfalls ein weiterer prominenter Fahrer vertreten. Schliesslich war es aber Gabriel Chavanne, welcher in der letzten Runde sein Glück versuchte und das Rennen als vielumjubelnder Solosieger für sich entscheiden konnte. Im Sprint um den zweiten Rang klassierte sich Simon Vitzthum (RV Altenrhein) vor Jakob Klahre (VC Fraches Montages).

Das Siegertrio auf dem Podest (v.l.): Simon Vitzthum, Gabriel Chavanne und Jakob Klahre. Foto: PD

Der RSC Aaretal Münsingen kann auf ein erfolgreiches Rennen zurückblicken. Für das nächste Jahr ist der Anlass aber wieder wie gewohnt am Ostermontag geplant. Dann wohl mit etwas weniger heissen Temperaturen.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.