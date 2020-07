Verbotenes Buch zur «Grube» – Ex-Heimleiter erhebt schwere Vorwürfe gegen bekannten Buchautor Ex-Heimleiter Hans-Peter Hofer sah sich in einem Buch von Fredi Lerch falsch dargestellt und wehrte sich. Die Geschichte eines eingestampften Buchs. Johannes Reichen

Hans-Peter Hofer hat die «Grube» hinter sich gelassen. Aber er kämpft um seinen Ruf. Foto: Raphael Moser

Am Morgen des 11. November 2017 fuhr Hans-Peter Hofer den kurzen Weg von Köniz nach Bern. Er sass am Steuer eines VW-Lieferwagens, im Gepäckraum lagen 2500 Exemplare des Buchs «Gruebe». Darin geht es um die Geschichte des früheren Knabenheims «Auf der Grube» in Niederwangen in der Gemeinde Köniz. Hofer war zwischen 2000 und 2005 Heimleiter, auf 12 von 160 Seiten war auch er Thema im Buch.