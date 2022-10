Sieger aus Region Thun – Heimberger Kegler schwangen obenaus Der Kegelklub Harder aus Heimberg gewann den Pneu Bösiger Klubcup der Schweizerischen Freien Keglervereinigung (SFKV). pd

Die Gewinner des Pneu Bösiger Klubcups 2022, der Kegelklub Harder aus Heimberg (hinten v.l.): Bruno Plüss, Grasswil; Max Lustenberger, Luzern; Werner Blatter, Oberried. Vorn v.l.: Fritz Wenger, Gümligen und Hansruedi Siegenthaler, Ittigen. Foto: PD

Nach zwei Jahren Unterbruch wegen Corona hat der Pneu Bösiger Klubcup dieses Jahr wieder stattfinden können. Insgesamt 32 Kegelklubs nahmen heuer an den Wettkämpfen auf nationaler Ebene teil, welche der SFKV durchführte. Am 15. Oktober traten die vier Finalisten im Restaurant Ruchfeld in Münchenstein gegeneinander an. Im Finale standen die vier Kegelklubs Harder Heimberg, Drei Tannen Olten, die Berner River Boys und Siesta.

Harder setzte sich im Kampf um Gold mit einem Klubdurchschnitt von 464.40 Holz gegen Drei Tannen durch. Drei Tannen folgte dem Sieger mit 460.80 Holz auf dem Fuss. Ein wenig enttäuscht über das Aus im Rennen um Gold und Silber starteten die River Boys ins kleine Finale.

Noch einmal gaben sie ihr Bestes im Kampf gegen ihren Konkurrenten Siesta, um sich wenigstens Bronze zu sichern. Ihr Kampfgeist lohnte sich, mit einem Resultat von 480.20 Holz schlugen sie Siesta haushoch. Siesta belegte mit 450.60 Holz den vierten Rang.

