Geehrte Bürgerinnen und Bürger – Heimberg zeichnet Erfolgreiche aus Eine physische Ehrung war wegen Corona nicht möglich – jetzt zeichnet die Gemeinde die erfolgreichen Bürgerinnen und Bürger schriftlich aus.

Gemeinsam mit Sohn Raphael (l.) trainiert Beat Schertenleib für den Ironman auf Hawaii. Für seine sportlichen Leistungen wurde der Heimberger von der Gemeinde ausgezeichnet. Foto: Patric Spahni

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Gemeinde Heimberg darauf verzichtet, die Ehrung aller Bürgerinnen und Bürger, die in den Jahren 2022 und 2021 besondere Leistungen vollbracht haben, physisch durchzuführen. Diese war auf den 21. Januar angesetzt gewesen. Stattdessen gratuliert die Gemeinde den 13 Einzelpersonen sowie den beiden Geräteturnteams des TV Heimberg auf schriftlichem Weg.

Elin Neuenschwander wird für zahlreiche Podestplätze in internationalen und nationalen Wettkämpfen im Orientierungslauf und Ski-OL geehrt. An den Jugendeuropameisterschaften im Ski-OL holte sie in Estland im Februar 2021 den dritten Rang.

Beat Schertenleib erzielte Erfolge im Cross-Triathlon, im internationalen Sprint-Triathlon und am Ironman 2021 in Thun – er holte dort den dritten Platz und qualifizierte sich damit für die WM auf Hawaii.

Peter Messerli und Sonja Rüegsegger-Lohri wurden für Leistungen im Laufsport und Marathon light ausgezeichnet. Er holte den ersten Rang beim Switzerland Marathon Light im September 2020 in Sarnen, sie beim selben Anlass den ersten Rang in der Kategorie W50 über zehn Kilometer.

Weiter geehrt für Leistungen auf kantonaler Ebene wurden Springreiterin Stefanie Bürki, Avelina Fitz im Laufsport, die Teams Getu Heimberg K1 (Lya Feller, Cecilia Liechti und Lou Meier) und K4 (Yara Blaser, Julia Hänni, Joelle Keller und Elin Stettler), die sich beim TV Heimberg dem Geräteturnen widmen, sowie Kayla und Anysha Morgenthaler im Laufsport.

Auch sozial engagiert

Nicht nur sportliche Heimbergerinnen und Heimberger stachen in den letzten Jahren für ihre Leistungen heraus. Geehrt werden auch Renate Künzi-Sigrist und Daniela Steuri-Berger. Sie haben während der Corona-Zeit an verschiedenen Standorten in der Gemeinde Posten aufgebaut, weil kein Turnunterricht stattfinden konnte. Jede Woche leiteten sie den Parcours durch neue Quartiere und Gegenden. An den einzelnen Posten konnten Rätsel gelöst, gezeichnet und gebastelt werden.

Yannick Eschler gewann ein Casting von Blue Sport, wo er nun als Reporter engagiert ist. Corinna Eggen erhielt den SA-Preis für die beste selbstständige Arbeit an der Fachmittelschule Thun. Und Lars Lüscher hat seine Ausbildung zum Müller EFZ Fachrichtung Tiernahrung mit Note 5,8 als schweizweit Bester des Jahrgangs abgeschlossen.

pd/jzh

