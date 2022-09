Abstimmung in Heimberg – Heimberg sagt Ja zum Projekt an der Zulg Mit 65,6 Prozent Ja stimmt Heimberg dem Projektierungskredit von 1,7 Millionen für Hochwasserschutz und Längsvernetzung an der Zulg zu. Andreas Tschopp

Die Aussicht vom Kalisteg in Richtung Zulgspitz wird sich wohl in absehbarer Zeit grundlegend verändern. Foto: Marco Zysset

Mit 1439 Ja oder 65,6 Prozent gegen 756 Nein (34,4 Prozent) geben die Stimmberechtigten von Heimberg grünes Licht für die Planung von Massnahmen zum Hochwasserschutz und zu einer Längsvernetzung an der Zulg. Bei einer Stimmbeteiligung von 49,8 Prozent wurde der dafür erforderliche Projektierungskredit von 1,7 Millionen Franken in der Urnenabstimmung am Sonntag gutgeheissen. Von diesem Ja werde die Gemeinde Heimberg gleich in mehrfacher Hinsicht profitieren, heisst es in der Mitteilung.