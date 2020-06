Umbau am Waisenhausplatz – Heimatschutz kritisiert McDonald’s Der Berner Heimatschutz bemängelt, dass die geplante McDonald’s-Filiale im ehemaligen Dick-Gebäude die historische Baustruktur beeinträchtige. Michael Bucher

Bei der Ecke Waisenhausplatz/Aarbergergasse, wo früher die Ernst Dick AG geschäftete, soll eine neue McDonald’s-Filiale entstehen. Foto: Beat Mathys

McDonald’s ist sich Einsprachen gewohnt, wenn in Bern eine neue Filiale eröffnet werden soll. In der Regel geht es um mögliche Geruchsemissionen oder die Furcht vor Abfallbergen. Das ist auch beim neusten Vorhaben des US-amerikanischen Fast-Food-Riesen nicht anders. Im Eckhaus Waisenhausplatz/Aarbergergasse sollen ab kommendem Frühling Burger gebraten werden. Bis letztes Jahr verkaufte dort die Ernst Dick AG Herrenmode. Die McDonald’s-Filiale an der Neuengasse wird im Gegenzug ihre Tore schliessen.