Schlussgang im Säli – «Heilanddonner!» – «Das isch itz e Kampf gsi» Enttäuschung im Emmental: Doch die Fans von Matthias Aeschbacher zollen in der Krone Rüegsbach auch dem Innerschweizer Joel Wicki viel Respekt. Simon Wälti

Er nimmt die Niederlage sportlich, sie jubelt dezent. Emmentaler Fritz Flückiger und Entlebucherin Vreny Bachmann an einem Tisch im Gasthof Krone in Rüegsbach. Foto: Barbara Héritier

Der Schlussgang am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln zwischen Joel Wicki und Matthias Aeschbacher hat kaum richtig begonnen, da stockt den Gästen in der Krone Rüegsbach schon der Atem. Dann ballt Schwingfan Hans Zwygart die Fäuste, hebt die Arme und will aufspringen und jubeln, doch der Sörenberger Wicki kann sich, fast auf dem Rücken liegend, dem Griff des Emmentalers Aeschbacher entwinden.