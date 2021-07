Rechtsextreme vor Gericht – «Heil Hitler»-Rufe in Langenthal Am Bahnhof kam es zu wüsten Beschimpfungen, Tätlichkeiten und Raub. Grund für die Auseinandersetzung bot eine gegensätzliche politische Gesinnung. Maximilian Jacobi

Am Bahnhof in Langenthal wurden zwei junge Menschen von zwei Männern beleidigt und bedroht. Quelle: Google Maps

Eigentlich hatten sie an diesem Abend im April 2019 an ein Konzert gewollt. Doch als sich die beiden Freunde im Avec-Shop am Bahnhof Langenthal davor noch Essen und Getränke kauften, betraten zwei Oberaargauer unverhofft den Laden und deckten sie mit Beschimpfungen ein.

Grund für ihren Unmut bot laut Aussage des ersten Beschuldigten vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau die Lederjacke, die das männliche der beiden Opfer trug. Die Jacke verlieh mithilfe von Aufnähern und Ansteckern der linken politischen Gesinnung des jungen Mannes Ausdruck – und veranlasste das Oberaargauer Duo dazu, den Jackenträger und seine Begleiterin als «Scheiss-Zecken» zu bezeichnen, wie die Anklageschrift festhält.