6,6 Prozent mehr für Krankenkasse – Heftigster Prämienschub seit über zehn Jahren Nach vier Jahren mit moderaten Aufschlägen folgt jetzt der Hammer. Und es hätte noch schlimmer kommen können, wenn das Tafelsilber unangetastet bliebe. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Iwan Städler Markus Brotschi

Keine guten Nachrichten von Bundesrat Alain Berset: In einigen Kantonen steigen die Prämien um über 9 Prozent. Foto: Keystone

Warum schlagen die Prämien plötzlich derart massiv auf?

Der Schub ist in der Tat beträchtlich. Nachdem die Prämien vor einem Jahr leicht gesunken und in den drei vorangegangenen Jahren nur moderat gestiegen sind, folgt jetzt der Hammer: ein Plus von 6,6 Prozent. Das ist der grösste Prämienschub seit 2010.