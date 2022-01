Ukraine-Debatte in der UNO – Heftiges Wortgefecht zwischen Russland und den USA Gegen den entschiedenen Widerstand Moskaus hat in New York eine öffentliche Sitzung des UNO-Sicherheitsrates begonnen. Das Thema: Die Krise in der Ukraine.

Es fliegen die verbalen Fetzen: Russlands UNO-Botschafter Wassili Nebensja während einer Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Foto: Richard Drew (AP/DPA/Keystone/31. Januar 2022)

Russland hat Warnungen der USA angesichts des Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze im UNO-Sicherheitsrat als Kriegshysterie abgetan. Bei der ersten öffentlichen Konfrontation beider Seiten vor dem mächtigsten UNO-Gremium sprach die amerikanische Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Montag in New York von der «grössten Mobilisierung von Truppen in Europa seit Jahrzehnten». Russlands Vertreter Wassili Nebensja entgegnete: «Die Diskussionen um eine drohende Kriegsgefahr sind an und für sich provokativ. Sie rufen fast danach. Sie wollen, dass es passiert.»

Der russische Diplomat verwies darauf, dass sein Land alle Vorwürfe, eine Invasion zu planen, strikt zurückweise. «Und das werde ich jetzt (auch) tun.» Der Westen verbreite Propaganda und betreibe eine «Megafon-Diplomatie». Die USA hatten das Treffen beantragt, weil der Westen einen russische Einmarsch in der Ukraine befürchtet, einer ehemaligen Sowjetrepublik. Russland – ebenso wie die Vereinigten Staaten seit jeher eine UNO-Vetomacht – konnte die Sitzung nicht verhindern.

Die Forderung des Weissen Hauses

Washington verlangt den Rückzug von rund 100’000 russischen Soldaten von der Grenze ins Hinterland. Westliche Diplomaten hatten im Vorfeld gesagt, dass eine erneute und klare russische Absage an einen Einmarsch vor dem Sicherheitsrat einen offizielleren Charakter hätte als bisherige Stellungnahmen aus Moskau. Dies könnte in dem Konflikt als «Faustpfand» benutzt werden.

Abo Leitartikel zum russischen Aufmarsch Ein solcher Krieg passt nicht zu Wladimir Putin Kiewer Autor im Interview «Wenn Russland diesen Krieg beginnt, wird es auch mein Krieg» Botschafterin Thomas-Greenfield wies die Anschuldigungen ihres russischen Kollegen zurück: «Aggressionsdrohungen an der ukrainischen Grenze – ja, an der Grenze – sind provokativ. Unsere Anerkennung der Tatsachen vor Ort ist nicht provokativ.» Es handle sich um Kampfeinheiten, «die bereit sind, Offensivaktionen in der Ukraine durchzuführen.»

Vertritt die Position der USA: UNO-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Foto: Richard Drew (AP/Keystone/31. Januar 2022)

Moskau betont dagegen, dass sich sämtliche Soldaten in seinem Hoheitsgebiet befänden und sich der Westen deshalb in Russlands innere Angelegenheiten einmische. Nebensja bestritt, dass tatsächlich 100’000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen worden seien. Er machte dabei keine Zugeständnisse für eine Entspannung der Lage. In einem Seitenhieb spielte der russische Diplomat auf einen Auftritt des kürzlich gestorbenen Ex-US-Aussenministers Colin Powell an, der 2003 vor dem Rat mit Geheimdienst-Erkenntnissen um Zustimmung für den Irak-Krieg geworben hatte, die sich später als unwahr herausstellten.

Die Sitzung verlassen

Nebensja verliess die Sitzung, noch bevor der ukrainische Botschafter Serhij Kyslyzja zu Wort kam. Kyslyzja betonte, dass Moskau noch immer keine glaubwürdigen Erklärungen für seine militärischen Aktionen geliefert habe. Die beiden weiteren Vetomächte Grossbritannien und Frankreich forderten Russland zur Deeskalation auf.

Russland hatte mit einer Abstimmung versucht, die Sitzung noch in letzter Sekunde abzuwenden. Mit 10 der 15 Mitgliedsstaaten stimmten allerdings genug Länder für die Beratungen. Neben drei Enthaltungen hatte China mit seinem Partner Russland gegen die Beratungen gestimmt. Angesichts von Moskaus Dementi bezüglich der Vorwürfe gebe es keine Grundlage für das öffentliche Treffen, sagte UNO-Botschafter Zhang Jun: «Was wir jetzt dringend brauchen, ist stille Diplomatie.»

SDA/fal

