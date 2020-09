Abstimmungskampf in Muri – Heftiges Seilziehen um die Gümliger Hochhauspläne Wer kämpft im Vorfeld der Abstimmung sauber, und wer ficht mit unlauteren Methoden? Befürworter und Gegner des Hochhauses schenken sich nichts. Stephan Künzi

Ein Turm, der 60 Meter in die Höhe ragt: Sagt das Volk Ende Monat an der Urne Ja, kann neben dem Bahnhof Gümligen ein Hochhaus gebaut werden. Visualisierung: DVDarchitecture GmbH (PD)

Der Abstimmungskampf um das Hochhaus in Gümligen erinnert in vielem an das Hin und Her zur Ortsplanungsrevision im Sommer 2012. Die Gemeinde Muri arbeitete damals am grossen Wurf, wollte Baureglement und Zonenplan als Paket vom Volk absegnen lassen. Lange schien die Vorlage auf gutem Weg zu sein, der Gemeinderat und – nach einer Debatte um einen Nebenschauplatz – auch das Parlament winkten sie durch.