Verletzte vor EM-Spiel – Heftige Kritik nach missglückter Protestaktion von Greenpeace Kurz vor dem Anpfiff von Deutschland - Frankreich bringt ein Motorschirmflieger sich selbst und die Fussballfans in der Münchner Arena in Gefahr. Dahinter steckt Greenpeace.

Kurz vor dem Frankreich-Deutschland-Spiel sprang ein Greenpeace-Aktivist mit einem Gleitschirm ins Stadion. Video: AP

Bei einer Protestaktion von Greenpeace unmittelbar vor Anpfiff des EM-Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich in der Münchner Arena sind am Dienstagabend mindestens zwei Menschen verletzt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher.

Die beiden hätten bei der unkontrollierten Landung eines motorisierten Gleitschirmfliegers Kopfverletzungen erlitten und würden in Münchner Kliniken behandelt, hiess es am Dienstag kurz nach 23 Uhr. Eine akute notärztliche Versorgung sei nicht erforderlich gewesen, ergänzte die Polizei später.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Der Flieger, ein 38-jähriger Mann aus Baden-Württemberg, wurde von herbeigeilten Ordnern vom Spielfeld abgeführt und von Polizisten festgenommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs ermittelt. Ausserdem wird ein möglicher Verstoss gegen das Luftverkehrsgesetz geprüft. Gegen Mitternacht war der Mann noch in Polizeigewahrsam.

Wo der Umweltaktivist zu seinem Flug gestartet war, wird von der Polizei noch geprüft. Dass er vom benachbarten, 75 Meter höher gelegenen Fröttmaninger Berg kam, kann die Münchner Polizei ausschliessen - vermutlich, weil sie dort selbst Beamte positioniert hatte. Mit Blick auf die kommenden Spiele am Samstag und am Mittwoch kommender Woche in der Arena müsse das Sicherheitskonzept überprüft und eventuell ergänzt werden, hiess es.

Der Mann landetet mitten auf dem Fussballplatz. Foto: Matthias Schrader (Keystone/AP Photo)

Ein Polizeisprecher verwies auf die kurze Reaktionszeit in einem derartigen Fall. Der Gleitschirmflieger, der beim Einschwenken ins Stadion offenbar an den gespannten Drähten der Seilkamera, einer sogenannten Spidercam, hängen geblieben war, hatte einen unkontrollierten Absturz in die mit 14’500 Menschen besetzten Zuschauerränge gerade noch verhindern können.

Auf dem gelben Gleitschirm des Aktivisten war die Parole «Kick out oil!» zu lesen und darunter der Schriftzug der Umweltorganisation Greenpeace. Diese stellte auf Twitter die Aktion, bei der laut Polizei Menschenleben gefährdet wurden, zunächst als Protest gegen EM-Sponsor Volkswagen dar.

Erst später reichte die Organisation mehrere Tweets nach. «Dieser Protest hatte nie die Absicht das Spiel zu stören oder Menschen zu verletzen», hiess es darin. «Wir hoffen, dass es allen gut geht und niemand ernsthaft verletzt wurde. Greenpeace Aktionen sind immer friedlich und gewaltfrei.» Bei der Aktion sei «nicht alles nach Plan gelaufen».

Nach Darstellung von Greenpeace hätte der Gleitschirmflieger gar nicht im Stadion landen sollen. Eigentlich sei der Plan gewesen, dass der Pilot mit einem grossen Latexball über das Stadion schwebt, erklärte ein Sprecher der Organisation am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Der Ball hätte dann hinabsinken sollen. Technische Schwierigkeiten hätten den Piloten aber zur Notlandung auf dem Spielfeld gezwungen.

Volkswagen hat die Greenpeace-Aktion inzwischen scharf kritisiert. «Mit der heutigen Protestaktion hat Greenpeace Leib und Leben unbeteiligter Zuschauer und Fans eines Fussballspiels in Gefahr gebracht», hiess es nach dpa-Angaben in einem Statement. Das sei nicht akzeptabel.

«Krass idiotische und unverantwortliche Aktion»

Auch der Deutsche Fussball-Bund reagierte auf den missglückten Protest mit deutlicher Kritik: «Diese Aktion verurteilen wir als DFB. Derjenige hat nicht nur sich, sondern auch andere gefährdet und verletzt. Das ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar», sagte Verbandssprecher Jens Grittner. «Der Vorgang wird jetzt auch geprüft, bei der Polizei, bei den Behörden hier in München und der Uefa. Aber selbstverständlich verurteilen wir auch das, was da passiert ist. Das hätte wahrscheinlich auch noch weitaus schlimmer ausgehen können», sagte Grittner.

In den sozialen Medien erntete Greenpeace ebenfalls Spott und scharfe Kritik. «Wichtiges Thema, aber krass idiotische und unverantwortliche Aktion», schrieb der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz bei Twitter. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nannte den Piloten in der «Bild»-Zeitung einen unverantwortlichen Abenteurer, «der seine Flugkünste selbst masslos überschätzt hat und dadurch Leib und Leben von Zuschauern im Stadion ernsthaft gefährdet hat».

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nun Konsequenzen angekündigt. «Das wird genau behandelt, das sind klare Verstösse», sagte er dem Bayerischen Rundfunk. «Das ist kein Kavaliersdelikt.»

dpa/Martin Bernstein

