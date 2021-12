Bericht aus dem Stadtparlament – Heftige Kritik an Teuschers Rolle bei Informatikprojekt Sie habe das Schulinformatikprojekt «Base4kids2» unterschätzt und zu wenig Ressourcen bereitgestellt, räumt Bildungsdirektorin Franziska Teuscher ein. Sophie Reinhardt Bernhard Ott

Franziska Teuscher habe beim Schulinformatikprojekt «Base4kids2» ihre «Schlüsselaufgaben vernachlässigt», kommt die parlamentarische Aufsicht zum Schluss. Foto: Nicole Philipp

Der Bericht der stadträtlichen Aufsichtskommission (AK) zum Debakel um das Berner Schulinformatikprojekt «Base4kids2» liest sich stellenweise wie eine Anklageschrift: Da ist von «Management- und Projektführungsfehlern» die Rede, die «kaskadenartig» aufeinander aufbauten. Die Direktionsleitung habe Fehler «in erster Linie bei anderen Akteuren gesucht». Kurz: «Die Schlüsselaufgaben einer Direktionsleitung wurden vernachlässigt.»

Teuscher räumt Fehler ein

Ähnlich deutlich fallen die Reaktionen im Stadtrat aus. Die Grüne Freie Liste schreibt in einer Medienmitteilung von «schlechtem Projektmanagement, Führungsschwäche, ungenügender Kommunikation, mangelndem fachlichem Know-how und einem zu grossen Zeitdruck». Die SP teilt mit, dass es bei der Umsetzung des Projekts zu gravierenden Fehlern kam, «die dazu führten, dass keine funktionierende Schulinformatik vorhanden war». Selbst das Grüne Bündnis, die Partei der für das Projekt verantwortlichen Direktorin, teilt mit, dass das Projekt zu gross und zu ambitioniert war – gemessen an den Ressourcen und dem Wissen, welches in der Verwaltung vorhanden waren.