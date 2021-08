Hagel und Windböen – Heftige Gewitter mit 3700 Blitzen überqueren die Schweiz Am Donnerstagabend sind vom Westen her wieder Unwetter aufgezogen.

Das Gewitter bildet bei Kerzers FR diese Shelfcloud. (12. August 2021) Uwbe International Sommergewitter sind aufgezogen: Blitze über Kerzers FR. (12. August 2021) Uwbe International 1 / 2

Nach einem Hitzetag mit Temperaturen von über 30 Grad sind am späten Donnerstagabend heftige Gewitter über die Schweiz hinweggezogen. Eine Kaltfront brachte zunächst in der Westschweiz Starkregen, Hagel und Sturmböen.

In Bière VD wurden Windgeschwindigkeiten von 110 Kilometer pro Stunde gemessen. In Sitten waren es 105 Kilometer pro Stunde. Bis am Abend registrierte SRF Meteo rund 3700 Blitze.

Die Gewitter entluden sich anschliessend über dem Emmental und zogen weiter Richtung zentrales und östliches Mittelland, wie MeteoNews auf Twitter schreibt. Im Laufe der Nacht sollten die Gewitter abklingen, wie ein Blick auf den Wetterradar von Meteoswiss zeigt.

SDA/chk

