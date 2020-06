Thuns Captain tritt zurück – Hediger wird Trainer und TV-Experte Der 33-Jährige beendet nach zehn Jahren beim FC Thun verletzungsbedingt die Karriere. Frust darüber ist keiner zu erkennen. Dennis Hediger hat grosse Pläne. Dominic Wuillemin

Blickt voller Elan in die Zukunft. Dennis Hediger sagt: «Ich hätte niemals so viel gelernt, wäre ich gesund geblieben.» Foto: Nicole Philipp

Das Gespräch mit Dennis Hediger in einem Café in Ostermundigen neigt sich dem Ende zu. Es geht um eine Auswahl von Szenen, Spielern und Trainern, die ihn geprägt haben. Der 33-Jährige soll den bittersten Moment seiner Laufbahn benennen. Die Antwort liegt auf der Hand: die schwere Knieverletzung im Februar 2019, die ihn zum Rücktritt zwingt. Aber Hediger sagt: «Ich hätte niemals so viel gelernt, wäre ich gesund geblieben.»