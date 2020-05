Historische Weltraummission – Hebt die erste bemannte SpaceX-Rakete im zweiten Anlauf ab? Der erste Versuch scheiterte am Wetter. Nun soll die «Crew Dragon» um 21.22 Uhr abheben. Verfolgen Sie den Start live im Stream UPDATE FOLGT

Nach einem ersten am Wetter gescheiterten Startversuch am Mittwoch sollen nun erstmals seit rund neun Jahren wieder Astronauten von den USA aus zur Raumstation ISS abheben. Um 21.22 Uhr Mitteleuropäische Ortszeit wollen die US-Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley mit einer «Falcon 9»-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus in einer «Crew Dragon»-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation starten.

Nur wenige Stunden später sollen sie an der ISS andocken und rund einen Monat bleiben. Falls der Start erneut verschoben werden müsste, wäre ein weiterer Versuch am Sonntag möglich. Die Wetterbedingungen scheinen aber trotz eines vorbeiziehenden Unwetters in der Region um Cape Canaveral einen Start zuzulassen. Das zumindest hat die Nasa 50 Minuten vor dem Abflug verlauten lassen.

Auf historischer Mission: Douglas Hurley (links) und Robert Behnken Keystone

Zuletzt waren im Sommer 2011 Astronauten mit der Raumfähre «Atlantis» zur ISS geflogen. Danach mottete die US-Raumfahrtbehörde Nasa ihre Space-Shuttle-Flotte aus Kostengründen ein und war für Flüge zur ISS seither auf Russland angewiesen.

