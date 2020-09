Ausgangslage

In wenigen Minuten beginnt im Bundeshaus die Gesamterneuerungswahl des Bundesgerichts. Selten war die Ausgangslage so angespannt. Der Grund: Vor zwei Wochen hat die SVP entschieden, einen ihrer eigenen Richter nicht zur Wiederwahl zu empfehlen (lesen Sie hier, wie es dazu kam). Es handelt sich um Yves Donzallaz. Der Walliser ist bei der SVP in Ungnade gefallen, weil er an verschiedenen Entscheiden beteiligt war, die seiner Parteispitze nicht passen. «Es zeigt sich klar, dass Herr Donzallaz unsere Werte nicht teilt», sagte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi im Interview mit dieser Redaktion.

Eine politisch motivierte Abwahlempfehlung gegen einen eigenen Bundesrichter ist höchst ungewöhnlich. Das Manöver wird von den anderen Parteien scharf kritisiert. Für FDP-Präsident Petra Gössi handelt es sich um einen «Angriff auf die Gewaltenteilung». Die SP geht noch einen Schritt weiter. Ein Antrag, die Wahl des Bundesgerichts auf die Dezembersession zu verschieben, um zu untersuchen, wie die SVP Druck auf ihre Richter ausübt, scheiterte zwar im Ratsbüro. Doch die SP will heute den Antrag im Plenum nochmals vorbringen. Fällt der Antrag abermals durch, will SP-Präsident Christian Levrat keinen der 12 SVP-Richter wählen, wie er gegenüber SonntagsBlick erklärte.

Doch auch für die SVP-Spitze könnte es ein dornenvoller Morgen werden. Bereits die Empfehlung zur Nicht-Wahl Donzallaz’ wurde nur von einer knappen Mehrheit der Fraktion getragen. Macht Yves Donzallaz heute ein gutes Ergebnis, kommt dies einer Desavouierung der SVP-Spitze gleich. (lnz)