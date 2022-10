Ich habe es kaum für möglich gehalten, aber ich muss es wieder tun. Rund vier Monate nach meinem letzten Salat der Sorte «Top Gun» komme ich nicht darum herum, mich wieder zu einem Kinofilm aus früheren Jahren vernehmen zu lassen – «HEAT». Neil McCauley (Robert De Niro) ist der Kopf einer Verbrecherbande, deren minutiös geplanter Coup schiefläuft, als einer seiner Männer drei Wachleute erschiesst. Obwohl dadurch die Polizei von Los Angeles auf ihn aufmerksam geworden ist, will er den letzten Bankraub seiner Karriere wie geplant durchziehen. Prompt wird McCauley verraten. Bei der folgenden Schiesserei mit der Polizei stirbt ein Bandenmitglied, und sein bester Freund Chris Shiherlis (Val Kilmer) wird verletzt.

Neil McCauley (li.), gespielt von Robert De Niro und Chris Shiherlis (Val Kilmer) in «Heat», kurz nach dem Banküberfall. Foto: PD/Archiv

Noch bevor er fliehen kann, wird McCauley von seinem Erzfeind, dem Cop Vincent Hanna (Al Pacino), gestellt und getötet. Nur ein Bandenmitglied überlebt.

So viel zur komprimiert wiedergegebenen Handlung des 1995 gedrehten Streifens. Was mich, fast drei Jahrzehnte nachdem ich den Film im Kino gesehen habe, noch heute fasziniert, ist die an drei Wochenenden gefilmte Schiesserei auf der South Figueroa Street in Los Angeles.

«Sich niemals an etwas hängen, dass du nicht innerhalb von 30 Sekunden problemlos wieder vergessen kannst, wenn du merkst, dass dir der Boden zu heiss wird.» Verbrecher Neil McCauley (Robert De Niro) in «Heat» zu seinem Berufsgrundsatz

Nein, natürlich nicht. Aber eine andere Sequenz berührt mich noch heute. Und zwar als Verbrecher De Niro und Polizist Pacino sich in einem Café gegenübersitzen und von ihren privaten, familiären Beziehungen erzählen, ohne zu viel von sich preiszugeben. Im Laufe der Handlung wird klar, dass Jäger und Gejagter in ihren Schicksalen miteinander verbunden sind. Grosses Kino. Und im Übrigen die erste gemeinsame Filmszene der beiden Schauspieler.

Aber eben, das ist 27 Jahre her. Ich habe mich immer gefragt, was aus McCauleys letztem Freund und Mitstreiter, Chris Shiherlis – gespielt von Val Kilmer (richtig, der gleiche Schauspieler wie in den «Top Gun»-Filmen) – geworden ist. Und wie die Geschichte rund um die Verbrecherjäger der Abteilung für Mord- und Raubdelikte der Polizei von Los Angeles weitergegangen ist.

Und nun kommt mir plötzlich ein Buch in die Hände, in welchem «Heat»-Regisseur Michael Mann auf rund 680 Seiten die ganze Vergangenheit rund um die Bande und auch den Werdegang von Polizist Vincent Hanna nacherzählt.

Heat 2 - der Roman als Fortsetzung zum Film gedacht. Geschrieben von Michael Mann und Meg Gardiner. Foto: Hans Urfer

Ein Hollywood-Regisseur versucht sich zum ersten Mal als Romanschreiber? Schon, aber mit starker Unterstützung einer der renommiertesten US-Thrillerautorinnen, Meg Gardiner. Und siehe da, das Duo nimmt sich vor allem «Chris’» an, der vor 27 Jahren ein brutaler Bankräuber und drogenabhängig war und nun zu einem kühl kalkulierenden Verbrecher geworden ist.

Ich will an dieser Stelle nun keine Buchbesprechung halten, sondern weise darauf hin, dass Michael Mann gemäss einem «Spiegel»-Interview seine Pläne für die Verfilmung von «Heat 2» offengelegt hat. Hoffentlich setzt er dieses Ansinnen in die Tat um, denn dann werde ich einer der Ersten sein, der ins Kino rennt.

Doch gut Ding will Weile haben. Denn der 79-jährige Hollywood-Regisseur weilt derzeit in Italien und arbeitet an der Fertigstellung einer Biografie über Enzo Ferrari. Sicher auch eine «heisse» Story.

