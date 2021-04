Geburt vor drei Wochen – Hazel Brugger und Thomas Spitzer sind Eltern einer Tochter Die Kabarettistin soll vor drei Wochen ein Mädchen zur Welt gebracht haben. Eine Bestätigung steht noch aus.

Die Kabarettistin und Comedienne Hazel Brugger ist Mama einer Tochter. Aber gegenüber der Öffentlichkeit zeigt sie sich mit dieser Freudenbotschaft zurückhaltend. (Archivbild) Foto: Keystone

Die Kabarettistin und Comedienne Hazel Brugger und ihr Mann, der Autor Thomas Spitzer, haben offenbar Nachwuchs – und das schon seit drei Wochen. Wie das Mädchen heisst, verraten sie indes noch nicht.

Das Management wollte diese Freudenbotschaft zwar nicht bestätigen, aber wie «20 Minuten» berichtet, habe das Paar auf der Crowfundingplattform «Patreon» bereits am 19. März ein Bild aus dem Kreissaal gepostet. Demnach ist das Töchterchen bereits drei Wochen alt.

Ausserdem habe laut «nau.ch» der stolze Papa ein Bild von seiner Frau beim Podcasten gepostet – mit Baby auf dem Arm. Der Kommentar von Hazel: «Die zwei Damen des Hauses.»

Völlig überraschend kommt die freudige Botschaft aber nicht. Denn am 1. Oktober letzten Jahres liess Hazel Brugger per Instagram wissen, dass sie schwanger sei und postete dazu ein Bild mit Babybauch. Und im Februar verkündete die 27-Jährige ebenfalls per Instagram, dass sie und Spitzer bereits im vergangenen Sommer geheiratet hätten.

Laut «nau.ch» plaudert das Paar in seiner neuesten Podcastfolge «Nur Verheiratet» darüber, dass bei ihnen typische Mädchen- oder Jungs-Klamotten tabu sind. «So krasse Gender-Klamotten, wo es dann ganz klar ist, was für ein Geschlecht dein Kind hat, finde ich auch komisch», sagt Brugger. Sie ziehe sich selbst auch nicht «so krass weiblich» an. «Damit limitiert man sich selber.»

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.