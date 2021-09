River Surf Jam in Thun – Hawaii-Feeling in der Innenstadt Bei milden Temperaturen und mehrheitlich Sonnenschein fand bereits das vierte Mal der River Surf Jam statt. Die Aare war mit 19 Grad gar nicht mal so kalt wie vielleicht angenommen. Christine Megert

Sieger der Men Division war Dimitri Scholl. Foto: PD / Pascal Isler

Bereits am Morgen zu Beginn der Wettkämpfe waren im Gegensatz zu den vorgängigen Ausführungen relativ viele Zuschauer vor Ort. An den Marktständen neben dem Waisenhausplatz konnte etwas getrunken oder gegessen werden. Was zur Ausübung dieses Sports an Kleidung und Equipment nötig ist, war ebenfalls käuflich zu erwerben. Wer weiss, ob sich der eine oder andere Besuchende nächstes Jahr ebenso auf die Welle wagen wird?

Wenn man allerdings wie die beiden Brüder Rosskopf in Hawaii aufgewachsen ist, scheint auch diese Welle kein Problem zu sein.

Die Teilnehmenden waren, wenn nicht sowieso aus der Region, dann zumindest meistens genau mit dieser Welle unterhalb der Schleuse bei der Alten Oele vertraut. Sonst würde es ziemlich schwierig werden, sich mit den «alten Hasen» zu messen. Wenn man allerdings wie die beiden Brüder Rosskopf in Hawaii aufgewachsen ist, scheint auch diese Welle kein Problem zu sein.