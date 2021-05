Die Krönung von Chelsea – Havertz und der Stein im Schuh von City Chelsea gewinnt zum zweiten Mal nach 2012 die Champions League – Havertz als Torschütze des 1:0 und Trainer Tuchel sind die Köpfe beim Triumph gegen Manchester City. Thomas Schifferle

Keine 22 und schon auf dem Höhepunkt: Matchwinner Kai Havertz mit der wichtigsten Trophäe im Clubfussball. Foto: AP

Was soll Kai Havertz in diesem Moment ausser lachen und grinsen? Was soll er in den nächsten Tagen sonst machen? 22 wird er am 11. Juni, erst 22. Und trotzdem hat er schon Geschichte geschrieben. Er ist es, der am Samstagabend den Champions-League-Final zwischen Chelsea und Manchester City mit seinem Tor entschieden hat.

Das Tor sagt viel über seine Qualitäten. Wie er in die Tiefe startet, als er den offenen Raum sieht, wie er mit dem Pass von Mason Mount, der so perfekt getimt ist, allein auf Ederson loszieht, den Ball am City-Goalie vorbeilegt und den Kopf kurz hebt, um sich genau zu orientieren – und dann schiebt er den Ball ins verlassene Tor und dreht zum Jubeln ab, noch bevor der über die Linie gerollt ist.