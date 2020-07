Feuer in Lütschental – Nächtlicher Hausbrand endet tödlich Bei einem Hausbrand wurde eine Person Opfer der Flammen. Auch Tiere sollen gestorben sein. Mehrere Personen konnten gerettet werden. Bruno Petroni

Dramatische Szene Freitagnacht in Lütschental: In diesem Feuer verstarb eine Frau. Foto: PD

In der Nacht auf Samstag kam es in der Stegmatte in Lütschental zu einem Hausbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen fand dabei eine Frau den Tod, und zwei Jungen im Schulalter wurden verletzt. Auch sollen eine Katze und ein Hund Opfer des Feuers geworden sein.