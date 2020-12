Finanzen in Thörigen – Hausbesitzer sollen mehr zahlen Die Gemeinde will die Liegenschaftssteuer anheben. Gleichzeitig senkt sie die Wasser- und Abwassergebühren. Trotzdem resultiert am Schluss eine Mehrbelastung. Sebastian Weber

Die Finanzen bereiten Thörigen Sorgen: Das Eigenkapital sinkt, und die gemeindeeigenen Baulandreserven sind fast aufgebraucht. Foto: Marcel Bieri

Einfach so weitergehen wie bisher kann es mit den Finanzen der Gemeinde Thörigen nicht. Das hatte die Exekutive bereits an der Gemeindeversammlung im August deutlich gemacht. Vor allem das Eigenkapital müsse im Blick behalten werden, teilte der für die Finanzen zuständige Gemeinderat Thomas Schenk damals mit. Nun ist der Rat wie angekündigt in Klausur gegangen und hat sich dabei, wie es in der Botschaft zur Gemeindeversammlung heisst, «intensiv mit der finanziellen Lage der Gemeinde auseinandergesetzt».

Das Fazit daraus ist zuerst einmal ernüchternd, aber auch wenig überraschend: Sehr viele Budgetbeträge werden durch den Kanton vorgegeben, der Einfluss der Gemeinden ist also beschränkt. Wo möglich, heisst es, seien Ausgaben gekürzt oder gestrichen worden. Trotzdem: Auch das Budget 2021 rechnet mit einem Minus von rund 230’000 Franken. Es wird erwartet, dass das Eigenkapital bis Ende kommenden Jahres auf rund 1,07 Millionen Franken sinkt.