Weil das Haus mehr wert ist – Hausbesitzer müssen deutlich mehr Geld abliefern Insbesondere die Berner Städte profitieren massiv von höheren Liegenschaftssteuern. Und die nächste Erhöhung steht bereits bevor. Carlo Senn

Auch die Hausbesitzenden im Berner Altenberg bezahlen wohl mehr. Foto: Franziska Rothenbühler

Hausbesitzende im Kanton Bern zahlen künftig deutlich mehr: So flatterte bei vielen in den letzten zwei Jahren die neue amtliche Bewertung der Häuser herein. In der Regel ist diese höher als vor 2020, weil die Immobilien in den vergangenen Jahren deutlich an Wert gewonnen haben. Die Folgen sind höhere Liegenschaftssteuern.