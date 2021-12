Brand in Mörigen – Haus durch Feuer zerstört - Bewohnerin verletzt Am frühen Montagmorgen ist ein Haus in Mörigen bei einem Brand komplett zerstört worden. Die Bewohnerin musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Eine Bewohnerin des Hauses wurde beim Brand in Mörigen leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Keystone

Am frühen Montagmorgen brach in einem Haus an der Hauptstrasse in Mörigen ein Feuer aus. Die Brandmeldung ging gegen 5.20 Uhr ein, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. Das Haus wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Die Bewohnerin konnte das Haus selbstständig verlassen. Sie wurde leicht verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Anwohner einer benachbarten Liegenschaft wurden vorsorglich evakuiert.

Während des Löscheinsatzes mussten die Hauptstrasse sowie die daneben verlaufende Bahnlinie von Aare Seeland mobil gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch eingerichtet. Es verkehrten Bahnersatzbusse. Es kam in der Folge zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz stand die Feuerwehr Regio Täuffelen mit rund 50 Angehörigen sowie der Berufsfeuerwehr Biel mit vier Angehörigen. Die Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

pd/tag

