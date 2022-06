Für «Pionierarbeit» ausgezeichnet – Haus der Religionen Bern erhält Schweizer Mediationspreis Für seinen Bemühungen um den Brückenschlag zwischen den Religionen wird das Haus der Religionen mit dem Schweizer Mediationspreis ausgezeichnet.

Das Haus der Religionen stärke den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagt der Schweizerische Dachverband Mediation über die am Berner Europaplatz domizilierte Institution. Foto: Peter Klaunzer (Archiv Keystone)

Der Trägerverein des Hauses der Religionen in Bern erhält am kommenden Samstag den Schweizer Mediationspreis. Der Schweizerische Dachverband Mediation (SDM) zeichnet den Verein damit «für seine Pionierarbeit im Bereich der Mediation» aus, wie er am Dienstag mitteilte.

Der Raum für Dialog, welchen das Haus in Bern-Ausserholligen biete, sei vorbildlich für den Brückenschlag zwischen diversen Gruppen, schreibt der SDM. Solche Modelle brauche unsere Gesellschaft, um ihren Zusammenhalt zu stärken.

Der SDM vergibt seinen Schweizer Mediationspreis für Unternehmen und Institutionen heuer zum zweiten Mal. Bei der ersten Vergabe im Jahr 2020 ging der Preis an die Basler Versicherung AG, der Schweizerischen Verband der Friedensrichter und Vermittler (SVFV) sowie «Médiation urbaine» der Stadt Neuenburg.

SDA

